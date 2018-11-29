Полный крах в "ДНР": Пушилин выдал заводчанам Донецка нищенские продуктовые наборы вместо денег. ВИДЕО

29.11.2018 19:54

В оккупированном Донецке официально стали выдавать нищенские гуманитарные наборы сотрудникам завода "Донецккокс" вместо зарплат.

Главари "ДНР", вместо того чтобы платить работникам зарплату, организовали выдачу гуманитарной помощи сотрудникам ГП "Донецккокс" в Донецке, передает "Диалог.UA", ссылаясь на информацию из соцсетей.

"На предприятии в настоящее время работают 44 человека, и основная задача штаба – социальная защита сотрудников. Есть проблемы с выплатой заработной платы, поэтому сегодня каждый работник завода получит двадцатикилограммовый продуктовый набор", - пояснила член некого спецштаба Татьяна Хаперская. Также за эту подачку "директор" ГП "Донецккокс" Максим Солдатов бросился благодарить главаря Пушилина. "Хотелось бы поблагодарить общественное движение "Донецкая Республика", главу ДНР Дениса Пушилина за оказываемую помощь", - заявил он.

"В наборе мука 5 кг, сахара 3 кг, рис 3 кг, литр масла и макароны. Чур не объедаться, вот такое новогоднее настроение на предприятии, такое будет оливье. Спасибо Пушилину", - иронизируют на канале "Донецкий Абориген".