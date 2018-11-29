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Товары, наркотики и взяткодателя задержали на донбасских КПВВ
В трех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, 28 ноября зафиксированы разнообразные нарушения.
Также, вчера, пограничные наряды Краматорского и Донецкого отрядов совместно с работниками фискальной службы, действующих в составе Объединенных сил, в КПВВ «Марьинка», «Майорское» и «Новотроицкое» помешали четырем попыткам нарушения правил перемещения через линию соприкосновения товаров народного потребления на общую сумму около 140 000 гривен.
Товары изъяты работниками ГФС для принятия правового решения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
А в КПВВ «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда с помощью служебной собаки обнаружили мужчину, который пытался переместить через линию соприкосновения вещество серо-зеленого цвета, предположительно марихуана. Задержанный, наркотическое вещество и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 309 УК Украины переданы представителям Национальной полиции.
Кроме того, в КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался «договориться» о беспрепятственном перемещении товара через линию соприкосновения за денежное вознаграждение. Правонарушение зафиксировано и задокументировано, гражданина передали представителям Национальной полиции.
Отметим, что вчера через КПВВ проследовало 35,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
Сегодня, 29 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось 245 авто.
Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе переходят на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).
Теги: Донбасс, наркотики, пограничники, взятка, товар, задержание, КПВВ, ГПСУ
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