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Архив - Донецкая область

В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине

29.11.2018 16:08
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В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине

В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка сотрудники «МВД ДНР задержали 60-летнего местного жителя, угрожавшего гранатой в местном магазине.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», передает donpress.com.

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«Сотрудники Киевского райотдела полиции Донецка задержали 60-летнего ранее судимого хулигана, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал сотрудникам продуктового магазина ручной осколочной гранатой Ф-1».

В «МВД ДНР» уточнили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.



Теги: Донецк, Донбасс, полиция, МВД, граната, уголовное дело, задержание, ДНР
 
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