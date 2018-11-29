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ВСУ усиленно держат оборону на Донбассе, отбивая нападения армии РФ: за сутки ликвидировано четверо боевиков
Штаб Операции Объединенных сил сообщает о том, что сепаратисты "Л/ДНР" атаковали позиции Вооруженных сил Украины из минометов, гранатометов и пулеметов.
За прошедшие сутки, 28 ноября, незаконные вооруженные бандформирования так называемых “Л/ДНР” 14 раз открывали огонь по защитникам Украины, передает "Диалог.UA".
Однако ситуацию в районе проведения операции полностью контролируют Вооруженные силы. В частности, боевики 14 раз открывали огонь по украинским войскам.
Удалось зафиксировать, что противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия. В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Сообщается, что сразу четверо боевиков были уничтожены и еще один был ранен.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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