ВСУ усиленно держат оборону на Донбассе, отбивая нападения армии РФ: за сутки ликвидировано четверо боевиков

29.11.2018 10:08

Штаб Операции Объединенных сил сообщает о том, что сепаратисты "Л/ДНР" атаковали позиции Вооруженных сил Украины из минометов, гранатометов и пулеметов.

За прошедшие сутки, 28 ноября, незаконные вооруженные бандформирования так называемых “Л/ДНР” 14 раз открывали огонь по защитникам Украины, передает "Диалог.UA".

Однако ситуацию в районе проведения операции полностью контролируют Вооруженные силы. В частности, боевики 14 раз открывали огонь по украинским войскам.

Удалось зафиксировать, что противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия. В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Сообщается, что сразу четверо боевиков были уничтожены и еще один был ранен.