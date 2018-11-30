Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка

30.11.2018 17:15

Лиц призывного возраста террористы предупредили об ответственности при нахождении украинского паспорта.



Так называемых призывников во временно оккупированном Донбассе боевики заставляют получать паспорта террористических организаций Л/ДНР. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.



"Лиц, призванных из числа местного населения, предупредили о привлечении к ответственности в случае выявления у них паспортов граждан Украины", - подчеркнули в сообщении.



По данным украинской разведки, террористы без наличия у них псевдопаспортов также не смогут оформить документы на увольнение с военной службы и претендовать на получение так называемого удостоверение "участника боевых действий".