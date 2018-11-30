Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики

30.11.2018 21:05

Через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка на границе с РФ с оккупированной части Донетчины выезжают тентованные грузовики с неизвестными грузами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Находясь в течение примерно 1 часа в пункте пропуска на границе рядом с н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 4 тентованных грузовика. В то же время наблюдатели видели, что в Украины въехало 15 автомобилей, 2 автобуса, а также 7 тентованных грузовиков».