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Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения, по решению командующего Объединенных сил в донасских КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, не касающийся граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины.
Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.
Что касается остальных иностранных граждан, то решения на пропуск к временно оккупированной территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.п.).
Подразделения Госпогранслужбы, действующих в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности. Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме. В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению, согласно принятых решений командованием Объединенных сил. О любых изменениях в режиме функционирования КПВВ будет немедленно проинформирован на официальной странице Объединенных сил в Фейсбуке.
Отметим, что всего вчера через КПВВ вчера проследовало 34,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, а сегодня, 30 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 205 авто.
Теги: Донбасс, ограничение, КПВВ
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- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка17:15
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