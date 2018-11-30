Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение

30.11.2018 17:54

В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения, по решению командующего Объединенных сил в донасских КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, не касающийся граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины.

Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.

Что касается остальных иностранных граждан, то решения на пропуск к временно оккупированной территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.п.).

Подразделения Госпогранслужбы, действующих в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности. Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме. В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению, согласно принятых решений командованием Объединенных сил. О любых изменениях в режиме функционирования КПВВ будет немедленно проинформирован на официальной странице Объединенных сил в Фейсбуке.

Отметим, что всего вчера через КПВВ вчера проследовало 34,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, а сегодня, 30 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 205 авто.