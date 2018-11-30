"Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты

30.11.2018 07:40

Жители ОРДО жалуются, что за последние дни цена на хлеб "взлетела" в среднем на 2-3 рубля.

Источники из "ДНР" предупредили, что данное подорожание далеко не последнее. На повышение цены на хлеб жалуются и в "соседней" "ЛНР". Луганчане рассказывают в соцсетях, что подорожание началось практически сразу после "выборов" "глав", передает "Диалог.UA".

Для жителей "ДНР" и "ЛНР" хлеб – первоочередной и один из немногих на сегодняшний день доступных продуктов. И если раньше дончане в пабликах лишь предполагали, что грядет подорожание цены на хлеб, то уже сегодня констатируют, что уже покупают хлеб по повышенной цене.

Причем цены на хлебобулочные изделия выросли на всей территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР".

Одна из причин - наихудший за последние годы урожай в "ДНР", а также отсутствие муки. Возмущенные дончане говорят, что Пушилин их снова обманул: обещал снижение цен, а вместо этого теперь шокированные жители вынуждены покупать подорожавший и наиболее востребованный продукт в "ДНР". "Смерти нашей хотят", "Выбрали Пушилина, теперь пожинаем", " В магазинах уже предупреждают, что подорожание будет еще, заложено несколько этапов", " Да, "ДНР" классно поднялась с колен, все хуже и хуже", "Это шок для пенсионеров, старики этого не вынесут", " Сначала зарплаты задерживают, потом цены повышают, Пушилин не с того начал", "Так и до бунтов дойдет, при Пушилине это станет реальностью", "Голодные люди ни перед чем не остановятся"- пишут в соцсетях. Ранее житель Донецка объяснил, что на самом деле Россия принесла на Донбасс.



Источник: www.dialog.ua