- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину07:10
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»20:26
- Полный крах в "ДНР": Пушилин выдал заводчанам Донецка нищенские продуктовые наборы вместо денег. ВИДЕО19:54
- В «ДНР» повышают цены на хлеб19:23
"Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
Жители ОРДО жалуются, что за последние дни цена на хлеб "взлетела" в среднем на 2-3 рубля.
Источники из "ДНР" предупредили, что данное подорожание далеко не последнее. На повышение цены на хлеб жалуются и в "соседней" "ЛНР". Луганчане рассказывают в соцсетях, что подорожание началось практически сразу после "выборов" "глав", передает "Диалог.UA".
Для жителей "ДНР" и "ЛНР" хлеб – первоочередной и один из немногих на сегодняшний день доступных продуктов. И если раньше дончане в пабликах лишь предполагали, что грядет подорожание цены на хлеб, то уже сегодня констатируют, что уже покупают хлеб по повышенной цене.
Причем цены на хлебобулочные изделия выросли на всей территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР".
Одна из причин - наихудший за последние годы урожай в "ДНР", а также отсутствие муки. Возмущенные дончане говорят, что Пушилин их снова обманул: обещал снижение цен, а вместо этого теперь шокированные жители вынуждены покупать подорожавший и наиболее востребованный продукт в "ДНР". "Смерти нашей хотят", "Выбрали Пушилина, теперь пожинаем", " В магазинах уже предупреждают, что подорожание будет еще, заложено несколько этапов", " Да, "ДНР" классно поднялась с колен, все хуже и хуже", "Это шок для пенсионеров, старики этого не вынесут", " Сначала зарплаты задерживают, потом цены повышают, Пушилин не с того начал", "Так и до бунтов дойдет, при Пушилине это станет реальностью", "Голодные люди ни перед чем не остановятся"- пишут в соцсетях. Ранее житель Донецка объяснил, что на самом деле Россия принесла на Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, пенсионер, бунт, ДНР
- Участковый вернул дончанке потерянный кошелек
- Двое несовершеннолетних отобрали у старика автомобиль
- Голубое топливо уже в пути
- Как добраться из Донецка до Волновахи за 20 грн: перевозчик раскрыл схему
- "Удлините" зеленый свет на дороге к храму!
- При штурме Донецкой облгосадминистрации пострадали милиционер, дверь и... куртка (ФОТО)
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину07:10
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»20:26
- Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех11:15
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)10:30
- В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет10:15
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- Климкин прокомментировал отмену Трампом встречу с Путиным09:45
- Украинцам дважды повысят пенсии: подробности пересчета, и кому ожидать увеличения выплат 09:32
- Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве09:20
- 30 ноября: какой сегодня праздник09:10
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения