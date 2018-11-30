КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику

30.11.2018 10:45

КПВВ в Донбассе в субботу, 1 декабря, переходят на зимний график работы. Об этом сообщает пресс-центра ООС.

С 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ работают с 8:00 до 17:00. Данный переход состоится на основании распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва от 27.11.2018 и на выполнение требований пункта 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей от 14.04.2017 № 222-ог.

Ранее КПВВ работали в летнем графике работы — с 6:00 до 20:00.

Источник: https://donpress.com