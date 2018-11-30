На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов

30.11.2018 22:17

Из-за стихии объявлен "желтый" уровень угрозы.

В регионе отмечаются перебои в работе транспорта, электросетей.

Ветер в Приазовье усилился до 25 м/с, в портах "Мариуполь" и "Бердянск" сегодня, 30 ноября, зафиксированы порывы до 28 м/с, передает "Диалог.UA". На Азовском море высота волн достигает 1,3-1,5 метра, а в открытом море высота "перешагнула" отметку в 2 метра. Сообщается, что в первой половине дня море в районе Арабатской Стрелки вышло из берегов и и затопило трассу Геническ — Стрелковое.

Вода залила почти километр дороги. Движение не останавливалось, но спасатели контролируют ситуацию, и оказывают в случае необходимости помощь, как водителям, так и местному населению.

Кроме этого сильным ветром повреждена крыша одного из частных домов в Бердянске. Очевидцы говорят, что это далеко не единственное разрушение. Напомним, синоптики предупредили о похолодании до минус 20 градусов мороза.



Источник: www.dialog.ua