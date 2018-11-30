Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой

30.11.2018 14:00

Украинцев озадачил неизвестный феномен, который был снят на камеру в небе над Донбассом

Об этом у себя в Facebook написал Павел Нетесов.

В частности, Павел решил опубликовать один из фрагментов книги «Иловайск. Возвращение домой» в память о погибшем бойце. И отметил, что снимки не обрабатывались, и в момент съемки техника дала сбой.

«Это тоже из не изданной книги «Іловайськ, повернення до дому». Решил опубликовать сегодня в дополнение к предыдущему посту, так как у одного из погибших ребят сегодня день рожденья. Это память, носителем которой я буду уже до конца своей жизни. Хочу передать остальным. Это фото не фотошоп…Именно на этом месте техника дала сбой все фотографии до и после нормальные а три с черным небом, как негатив. У меня есть этому свое объяснение….», — написал он.

«Поисковые работы 15 сентября 18 часов 16 минут. Наши машины уже на обратном пути. Выбираем маршрут таким образом, чтобы захватить новые еще не обследованные участки дороги. Делаем короткую остановку возле подбитого и сгоревшего БМП-2. Его мы обследовали накануне 12-го сентября. В нескольких десятках метров еще одна машина, подбитый и сгоревший БТР-80 Командно-штабная машина с чудом сохранившимся, написанным белой краской на корме, номером 004. БТР этого типа предназначен для связи и управления боевым подразделением. Делаю несколько общих фото, но они получаются, как будто снятые на фотопленку. Три фото подряд и на всех вместо белого ясного неба- черное.

Через два километра этот же телефон снимал все абсолютно нормально. Еще есть немного времени для работы. Забираем изнутри обгоревшего корпуса бронемашины с места механика-водителя, командира и радиста крупные фрагменты выгоревших кальценированных костных человеческих останков. Все остальное превратилось в пыль и пепел. Упаковываем каждую локацию в свой зиппакет и складываем в один трупный мешок маркируя как «фрагменты трех людей из одной машины», — говорится в отрывке из книги про трагедию в Иловайске.

«В том БТР связи погибло три человека, сегодня мы знаем их фамилии: майор Яков Николаевич Губа,

младший сержант Юрковец Игорь Владимирович, солдат Солодовник Евгений Олегович.

Спустя время переглядывая эти фотографии каждый раз пробовал объяснить этот феномен. Может быть так выглядит материнское проклятие? Кто знает…», — подытожил он в своем посте, дополнив его соответствующими снимками из Иловайска.

Источник: https://politeka.net