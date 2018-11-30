ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса

30.11.2018 12:00

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса почти 139 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины проследовали 16 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В целом оформлено почти 139 тонн груза», – сказано в сообщении.

Источник: https://dnews.dn.ua