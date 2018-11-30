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ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса

30.11.2018 12:00
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ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса почти 139 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины проследовали 16 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В целом оформлено почти 139 тонн груза», – сказано в сообщении.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, КПВВ
 
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