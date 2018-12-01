Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними

01.12.2018 07:00

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области минируют дороги, устанавливая мину поперек дорог, и поля рядом с ними. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«28 ноября мини-БПЛА СММ вновь зафиксировал 28 противотанковых мин, заложенных в 4 ряда поперек дороги и в поле, с северной стороны этой же дороги, между Богдановкой и н. п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка), приблизительно в 170 метрах к северу от участка разведения в районе Петровского. Примерно в 100 м к востоку на этой дороге мини-БПЛА СММ вновь зафиксировал 32 противотанковые мины, заложенных в 2 ряда поперек дороги и в поле по обе стороны от нее».