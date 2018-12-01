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"ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация
Кремль и подконтрольные ему террористические "республики" осознали всю серьезность введенного Украиной военного положения.
Эта показывает не только общая ситуация в ОРДЛО, но и тематика пропагандистских СМИ, передает "Диалог.UA".
Волонтер Мирослав Гай в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил, что "республики" находятся в состоянии повышенной боеготовности. По его словам, об этом свидетельствует не только обстановка в приграничных областях и районах с Украиной. Первые и вторые "армейские корпуса" террористических "ДНР/ЛНР" среди наемников объявили мобилизацию. "То есть там сейчас повышенная готовность. Они боятся, и они об этом открыто говорят.
Их пугает то, что Украина может, к примеру, пойти в наступление", - отметил Гай. Более того, военное положение в Украине – топ-тема всех пропагандистских каналов не только на территории оккупированного Донбасса, но и по всей России.
Отметим, военное положение в Украине было введено после того, как 25 ноября пограничники РФ протаранили украинский буксир, в результате столкновения были ранены шесть украинских моряков.
РФ захватила украинские корабли и взяла в плен наших моряков. Затем по приказу Кремля в одностороннем порядке Керченский пролив был закрыт для гражданских судов. После этого ВР проголосовала за введение ВП, которое продлится до 27 декабря. Для россиян и иностранцев в связи с действием военного положения осложнен въезд в Украину, в том числе и на Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, мобилизация, ДНР, ЛНР, наступление, ООС
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