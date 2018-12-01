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Откуда пополняется нехватка личного состава НВФ «ДНР»
В связи с последними инцидентом и открытой вооруженной агрессии России в Керченском проливе 25 ноября, в Украине было принято решение о введении военного положения в 10 областях, в том числе в Донецкой и Луганской.
В связи с этим командование оккупационных формирований, по указанию своих Кремлёвских хозяев, начали в экстренном порядке комплектовать боевые части и подразделения. Видимо оккупанты занервничали, явно опасаясь широкомасштабного наступления ВС Украины.
Согласно инсайдерской информации, в повышенные степени боевой готовности были приведены 1 АК «ДНР» и 2 АК «ЛНР». Командованием «ВС ДНР» проводится целый комплекс по наращиванию боеспособности этих корпусов вооружением, военной техникой и личным составом.
Из-за острой нехватки личного состава в 1 АК «ДНР», командованием «ВС ДНР» было принято решение провести сборы резервистов в количестве 15000 человек, зачастую в принудительном порядке. На сегодняшний день 1 АК уже частично успели пополнить личным составом за счёт «призванных» жителей, а также из числа подготовленных в специальных «учебных центрах» на территории непризнанной республики и в России. Также в отдельных случаях АК доукомплектовался некоторым числом российских наёмников, в основном из числа уволенных российских военных.
Многие военнослужащие оккупационных ВС РФ стали отказываться принимать участие в боевых действиях на Донбассе, в том числе и в рамках ротации. Они настаивают на том, что командировки на Донбасс незаконны, низкие зарплаты и большие боевые потери. Также военных беспокоит признание их военными преступниками в случае попадания в плен. Однако командование ВС РФ активно проводит политику доукомплектования подразделений замещая кадровыми военными вакантные должности, на которые ранее назначались только местные жители.
Самую большую сложность в пополнении некомплекта в различных частях и соединениях «ДНР» составило набрать призывников среди местного населения «республики». Для пополнения так называемой армии боевиками, были введены в работу мобильные призывные пункты. На базе этих мобильных пунктов планируется медицинское обследование всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет временно оккупированной части Донецкой области на пригодность к военной службе в составе так называемой «армии ДНР». При чём, для лиц, которые будут уклоняться от медобследования, руководством предусмотрено репрессивные меры наказания.
Также в «ДНР» планируется провести плановые «военные сборы». Многих работающих мужчин в псевдореспублике, обязали явиться на сборы под угрозой увольнения. Повестки разносят по домам, вводя жителей в заблуждение, что якобы это сверка заманивают в «военкоматы республики». Многие мужчины пытаются всевозможными способами избежать попадания в «военкоматы». Некоторых на сборы заманивают оплатой, так как на их предприятии существует большая задолженность по выплатам, а если и платится, то минималка, а сумма за участие в сборах вдвое больше минимальной оплаты труда.
С целью срочного пополнения некомплекта личным составом частей и подразделений, за счёт местного населения, проводится агитационная компания. При этом для популяризации службы анонсируется повышение денежного содержания военнослужащих, призванных на воинскую службу по контракту на 30% с 1-го января 2019 года.
В то же время, несмотря на все эти меры местные «военкоматы ДНР» констатируют лишь единичные подписания «контрактов на службу» со стороны местных жителей.
Вот, что пишут обеспокоенные происходящим жители оккупированной территории Донецкой области в соцсетях:
- -«По Донецку и Макеевке шорох- военкоматы вызывают повестками. У типа жена расписалась, пошел думал на сверку. А ху*юшки, сказали на две недели на полигон, на сборы. Жену обозвал дурой, сейчас сидит чешет репу как слинять в Россию. На ДМЗ явка обязательна вплоть до увольнения»;
- -«Две недели за 7500 при том что работы нет, на это и рассчитывают»;
- -«В ДыНыРы мясо на убой закончилось»;
- -«Военные сборы в ЛДНР теперь будут проходить с привлечением сержантского состава граждан в запасе. Руководители предприятий, сотрудники отделов кадров вручают повестки непосредственно на рабочем месте, не открыть дверь, не расписаться в получении повестки не пройдет!»,
- -«Сборы резервистов отложили».
- Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, НВФ
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