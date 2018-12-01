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Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»

01.12.2018 07:10
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Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса жалуются на сложности пересечения КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово». Пункт пропуска находится на окраине Петровского района временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.

В частности, сегодня, 30 ноября, пересекающие линию разграничения сообщают, что на пункте пропуска осталось 15 машин с пассажирами. Они не успели пройти «контроль ДНР» до закрытия пункта пропуска. При этом пользователи отмечают, что украинские пограничники на КПВВ «Марьинка» пропускают в сторону неподконтрольного Донецка «до последней машины, если машиной едете». 

  • Неля: «Скажите, ночующие есть и сколько?»;
  • Ирина: «Есть, машин 15».

Причиной многочасовых очередей они считают взяточничество на КПП «ДНР». Там пропускают перевозчиков и людей, которые представляются «льготниками» за деньги вне очереди.

  • «Имя»: «Сделайте уже проезд всем платным или закройте этот БП на Каргилле. Вчера родственники простояли на выезд в льготной 8 с половиной часов, потому что очень много проезжали за бабки. Или сделайте еще один БП платный для перевозчиков»;
  • Елена: «Так и тот, другой, сделают кошмарным».

Напомним, представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» обустроили детскую игровую площадку и заявили, что увеличили его пропускную способность.

 

Источник: https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, соцсети, жалобы
 
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