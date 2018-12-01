Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор

01.12.2018 17:27

В Мариуполе экопроект по раздельному сбору мусора поддержали общеобразовательные учреждения, сообщает mariupolnews. Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор. Участниками пилотного проекта «Собирай и разделяй» стали школьники, которые состоят в клубе «Зеленый росток». К экопроекту присоединились школы №10, №20, №26, №42, №52, №68, №17 и №25.

Помощь в приобретении контейнеров для учебных заведений оказал общественный союз «Зеленый росток Метинвеста». Школьники собирают макулатуру и пластик, которые планируют сдать в переработку. Вырученные за сдачу вторсырья средства пойдут на нужды школы.

Источник : https://zi.dn.ua