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Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор

01.12.2018 17:27
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Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор

В Мариуполе экопроект по раздельному сбору мусора поддержали общеобразовательные учреждения, сообщает mariupolnews. Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор. Участниками пилотного проекта «Собирай и разделяй» стали школьники, которые состоят в клубе «Зеленый росток». К экопроекту присоединились школы №10, №20, №26, №42, №52, №68, №17 и №25. 

Помощь в приобретении контейнеров для учебных заведений оказал общественный союз «Зеленый росток Метинвеста». Школьники собирают макулатуру и пластик, которые планируют сдать в переработку. Вырученные за сдачу вторсырья средства пойдут на нужды школы.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, школа, мусор, сортировка
 
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