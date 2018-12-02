- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»15:31
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков14:50
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков14:11
- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами13:28
- Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами13:09
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые12:10
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам11:32
Боевики «ДНР» под Донецком понесли потери в живой силе
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины несут потери в живой силе. Об этом сообщают сами боевики или их сторонники. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях несут потери в живой силе, о которых сообщают сами боевики или их сторонники. Так, накануне в ночное время под Донецком ликвидированы четверо – двое боевиков «ДНР» и двое наемников — «добровольцев», предположительно из РФ. Об этом сообщила сторонница боевиков «ДНР» Марина Харькова:
«У нас потери… за ночь под Донецком погибли четверо бойцов… двое донецких парней и двое добровольцев»,
«Добровольцы естессно с раши?»,
«Скорее всего, но пока не будут идентифицированы, могут быть варианты».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, потери
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"
- В "ДНР" боятся, что ВСУ возьмет Донецк в кольцо
- Будни "ДНР": вороватый "Ташкент" получил новый пост
- Донецк в огне: фото расстрелянной многоэтажки (ФОТО)
- Голос из Донецка: "Ещё год - и тут уже всё обветшает окончательно"
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков16:28
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»15:31
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков14:50
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков14:11
- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами13:28
- Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами13:09
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые12:10
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков16:28
- В Индии люди возвели в божество мотоцикл16:09
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»15:31
- Военное положение: начинаются массовые сборы15:12
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков14:50
- Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами14:29
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков14:11
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"
- Оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск"