Боевики «ДНР» под Донецком понесли потери в живой силе

02.12.2018 09:38

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины несут потери в живой силе. Об этом сообщают сами боевики или их сторонники. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях несут потери в живой силе, о которых сообщают сами боевики или их сторонники. Так, накануне в ночное время под Донецком ликвидированы четверо – двое боевиков «ДНР» и двое наемников — «добровольцев», предположительно из РФ. Об этом сообщила сторонница боевиков «ДНР» Марина Харькова:

«У нас потери… за ночь под Донецком погибли четверо бойцов… двое донецких парней и двое добровольцев»,

«Добровольцы естессно с раши?»,

«Скорее всего, но пока не будут идентифицированы, могут быть варианты».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.