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Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами
02.12.2018 13:09
Через временно неконтролируемый пункт пропуска на границе с РФ – Успенка на территорию временно оккупированной Донетчины въехал кортеж из 7 автомобилей «Mercedes» с тонированными черными окнами в сопровождении «полиции».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 ноября примерно за час наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка члены патруля Миссии видели, что в Украину выехали 37 автомобилей, 2 тентованных грузовика, а также 2 автобуса. Среди автомобилей, въезжавших в Украину, наблюдатели видели колонну в составе 7 автомобилей «Mercedes» с тонированными черными окнами в сопровождении автомобиля с маркировкой «полиция»».
Теги: Донбасс, полиция, Mercedes, граница, ОБСЕ, автомобиль, пункты пропуска, РФ
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