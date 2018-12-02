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Архив - Донецкая область

Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа

02.12.2018 22:07
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Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа

Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области жалуются на ухудшение качества бытового газа, который поставляет Россия. Об это они сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
В частности отмечается, что для обогрева жилищ им теперь требуется больше голубого топлива.
Ягода Арбуз: «Вчера специально отметил показания газового счетчика. Через 20 часов (ночь и весь день) намотал 12 кубов. Мороз ночью был до - 10, ветер, в квартире держал комфортную температуру. Многовато конечно»;
Лия: «После вчерашнего нашего общения по поводу газа тоже посчитала показания за сутки, 11 кубов, на котле температура 55 градусов, я в шоке. У нас зимой в холодные месяцы 8-9 кубов было».
Они предполагают, что газ стали «разбавлять», что снизило его калорийность.
Отакої: «Добавляют в газ что-то и падает калорийность – мне газовщик подтверждал, до 30% – вот только что? Воздух нельзя, может гремучая смесь образоваться, а азот дороже чем просто газ»;
UkraineForever: «Как вариант – углекислый газ, повышенная влажность или газ с бедных, истощенных месторождений»;
Мokshaland: «Они могли редукторы давления подкрутить на газопроводе и снизить давление, чтоб кубов больше мотало, давление в газопроводе надо проверять соответствует ли нормативу»;
Отакої: «В 15-16 годы у газа был красный цвет как от ионов натрия (соль если бросить в огонь) сейчас этого нет».



Теги: Донбасс, газ, качество, ДНР
 
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