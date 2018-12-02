"Люди кричат от боли", - в Донецке огромные очереди у травмпунктов

02.12.2018 23:27

В соцсетях жители Донецка открыто проклинают "чиновников". За выходные дни количество травмированных из-за гололеда дончан достигло рекордных цифр.

Пострадавшие в буквальном смысле выстраиваются в очереди у травмпунктов, а дороги как не посыпали, так и не посыпают, передает "Диалог.UA". Жители Донецка признаются, что такой ужасающей работы коммунальщиков, как в нынешнем году, они не припомнят.

В соцсетях дончане просят горожан быть осторожными и не выходить в ближайшие дни без надобности из домов. "Голову можно разбить себе", - говорится в сообщениях. "Нигде не посыпано, что-то дворники разочаровывают", - пишут жители Донецка в соцсетях. Участники обсуждений рассказывают, что у многих пострадавших серьезные травмы. Один из мужчин при падении сильно травмировал голову. "Крови очень много было. Мужчина без документов.

Он приехал на жд на своей машине. Марка не ясна. Авто с зеленым оттенком. Номер машины 5813 серия не ясна. Пострадавшего увезли на скорой", – рассказывают очевидцы. "Лучше дома сидите, на улице жуть", "Там ужас настоящий, сильный гололед", "При мне женщина так сильно упала, кричала от боли", - сообщают дончане. По информации из Донецка, за сутки к медикам обратилось более 100 пострадавших от падений дончан.