- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте 11:38
- Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК09:00
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"07:30
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное23:45
"Люди кричат от боли", - в Донецке огромные очереди у травмпунктов
В соцсетях жители Донецка открыто проклинают "чиновников". За выходные дни количество травмированных из-за гололеда дончан достигло рекордных цифр.
Пострадавшие в буквальном смысле выстраиваются в очереди у травмпунктов, а дороги как не посыпали, так и не посыпают, передает "Диалог.UA". Жители Донецка признаются, что такой ужасающей работы коммунальщиков, как в нынешнем году, они не припомнят.
В соцсетях дончане просят горожан быть осторожными и не выходить в ближайшие дни без надобности из домов. "Голову можно разбить себе", - говорится в сообщениях. "Нигде не посыпано, что-то дворники разочаровывают", - пишут жители Донецка в соцсетях. Участники обсуждений рассказывают, что у многих пострадавших серьезные травмы. Один из мужчин при падении сильно травмировал голову. "Крови очень много было. Мужчина без документов.
Он приехал на жд на своей машине. Марка не ясна. Авто с зеленым оттенком. Номер машины 5813 серия не ясна. Пострадавшего увезли на скорой", – рассказывают очевидцы. "Лучше дома сидите, на улице жуть", "Там ужас настоящий, сильный гололед", "При мне женщина так сильно упала, кричала от боли", - сообщают дончане. По информации из Донецка, за сутки к медикам обратилось более 100 пострадавших от падений дончан.
Теги: Донецк, Донбасс, травмы, гололед, ДНР
- Жители Донецка ломают ноги и руки на обледенелых ступенях и тротуарах
- Скользкие ловушки упаковали людей в гипс и металл
- Гололед. Донецке растет число травмированных
- В областную травматологию за сутки поступило более 40 человек
- Осторожно - гололедица: как избежать травм
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте 11:38
- Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК09:00
- «Сделали правильно»: что говорят в Луганске о военном положении08:00
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"07:30
- Дочь судится с родителями из-за «обнаженки» в соцсетях16:00
- Военное положение: что нужно знать украинцам об особом режиме15:16
- Порошенко выступил с жестким предупреждением в адрес России из-за захвата украинских моряков15:10
- В Украину идет потепление: синоптики назвали дату14:50
- В США полиция гонялась за Tesla со спящим водителем14:40
- Киевстар включил новогодний 4G-безлимит14:30
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- Германия готовит неприятный сюрприз России из-за агрессии на Азове13:47
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди