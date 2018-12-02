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На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам

02.12.2018 11:32
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На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам

В сравнении с 30 ноября, количество обстрелов на Донбассе снова немного возросло. 1 декабря оккупанты 15 раз атаковали позиции украинской армии, при этом трижды задействовав запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил, передает segodnya.ua.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в результате боевых действий потерь у ВСУ не было, а вот ответным огнем украинские бойцы уничтожили двух боевиков и одного отправили в больницу.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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