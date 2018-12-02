- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»15:31
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков14:50
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков14:11
- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами13:28
- Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами13:09
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые12:10
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли урон боевикам11:32
Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины и эксперт ООН Элла Либанова уверяет, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе в Украине появились два феномена, которые связаны исключительно с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).
«Первый феномен – это феномен внезапной бедности. Люди, которые еще вчера имели абсолютно нормальные доходы, социальный статус, материальный статус, у них было жилье, работа, машина, что-то еще, они в один момент превратились в бедных, у которых нет абсолютно ничего. И с этим феноменом внезапной бедности общество не знало, что делать, отмечает Либанова, подчеркивая, что нечто подобное было в период эвакуация во время Гражданской войны и Второй мировой войны. - У нас было масштабное переселение после Чернобыльской катастрофы, но оно было абсолютно другим, потому что тогда людей переселяло государство. Государство брало на себя определенные обязательства, выполнило оно их или нет – другой вопрос, но сделало тогда намного больше, чем имело возможность сделать сейчас».
Соответствующее заявление было сделано в ходе представления аналитического доклада «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса», сообщает dnews.dn.ua.
«Советский Союз и чернобыльские потери, и Украина, и масштабы переселения из Донбасса – это абсолютно несопоставимые показатели, и с этим тоже надо считаться. Украина – бедная страна, хотим мы это признавать или нет», – продолжила эксперт.
Второй феномен ВПЛ, с которым столкнулись в Украине – это феномен квази-перемещения, отметила Либанова.
«Когда я читаю, что на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области сконцентрировалось свыше полумиллиона переселенцев, у меня возникает много вопросов. Я просто не могу понять, где они все там разместились, - отмечает эксперт. - В Луганской области 71% ВПЛ – это лица пенсионного возраста, в Донецкой области – свыше 60%. Так не бывает просто так. Это люди, которые абсолютно вынуждено поставлены в такие рамки: зарегистрировались как ВПЛ, потом уезжают к себе домой и раз в 60 дней возвращаются, чтобы получить пенсию. Я осуждать их за это не могу, я понимаю, что это нарушение законодательства, но вместе с этим – люди выживают так, как могут».
Теги: экономика, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, бедность, переселенцы, ВПЛ, пенсии
- Жители Донбасса не хотят видеть среди коллег по работе переселенцев — опрос
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков16:28
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»15:31
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков14:50
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков14:11
- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами13:28
- Через Успенку из РФ въехал кортеж из 7 «Mercedes» с тонированными окнами13:09
- Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые12:10
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков16:28
- В Индии люди возвели в божество мотоцикл16:09
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»15:31
- Военное положение: начинаются массовые сборы15:12
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков14:50
- Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами14:29
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков14:11
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"
- Оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск"