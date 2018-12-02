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Оккупационные «власти ЛДНР» «узаконивают» копанки. Люди возмущены
Оккупационные «власти ЛДНР» хотят узаконить копанки. На подконтрольных оккупационным властям «ТВ каналах» и в пабликах появились статьи, преподносящие подобное «решение», как величайшее достижение, чем приводят жителей временно оккупированных территорий в ярость. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ЛДНР» решили узаконить копанки. «Решение» преподносится, как экономический прорыв в результате которого в «республиках» наступит процветание и благоденствие. Копанки планируют переименовать в «артели», а те копанки, которые сейчас не работают, объявили временно «законсервированными».
Жители временно оккупированных территорий, ознакомившись с заявлениями пропагандистов, пришли в ярость. Вот что они пишут в соцсетях:
«Если на копанках будет такое же беззаконие и такая же техника «без опасности» — так это рабство просто. И ни какой прибыли в бюджет, а прям в карман какому-то мудрецу. Прекратите дурить народ!»,
«Ольга, нас раньше пугали, что мы будем в европе рабами, типа драить унитазы и утки выносить за престарелыми. теперь, когда прошло время, я понял, что это просто была пропаганда, чтобы вызвать у людей негатив к европе, у нас, здесь еще хуже рабство. люди тупо ишачат за еду»,
«Леголизовать копанки!!! жесть, нет слов. ушли из одной жопы, что бы попасть в другую. Слава ДыНыРе!!»,
«Полные дебилы, а не ничего что хлеб подорожал на 25%, а за ним потянутся цены и на другие важные продукты питания.Был 16р стал 20р… Что зарплаты и пенсий подымут на 25%?! «ска дохните», вот походу лозунг банановой республики»,
«Что за бред? Какая консервация? Какие рабочие места? Какое поступление в бюджет? Какие АРТЕЛИ?? Артель это обьединение лиц по профессии для СОВМЕСТНОЙ работы. С УЧАСТИЕМ в ДОХОДАХ и ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.И что оно имеет общего с дырками? Похоже идет лобированние легализации воровства недр. И наплевать на ТБ, экологию, наполнение бюджета. Никто никогда не платил в бюджет положенного по закону. Кто оформлял дырку официально тот в документах указывал что разрабатывается разведывательный шурф, ствол. И всё. Качай уголь. Почему уголь возле дырки? Да это с ствола, идем ведь по пласту. Дешево, и по документам недра не разрабатываем. А экологи где? Отвалы с порды, провалы после выработок, лес на крепление где берут? Вырубывают лесополосы и заказники. Места рабочим? И сколько нужно открыть дырок чтоб трудоустроить рабочих хотя бы одной закрытой шахты. 19й век возврашается с хозяинами и холопами».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, закон, копанка, ДНР, ЛНР
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