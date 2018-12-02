Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые

02.12.2018 12:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые

Согласно утренней сводке штаба ООС,​ за минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украине не пострадал ни один боец Вооруженных сил.

За минувшие сутки, 1 декабря, в зоне боевых действий на оккупированном Донбассе российско-оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Более того, противник трижды применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В частности, оккупанты били из минометов калибра 82 мм по оборонительным укреплениям Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.

Также боевики "ЛДНР" вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельськое, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и один ранен.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх