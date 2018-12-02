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Оккупанты РФ продолжают бесславно гибнуть на Донбассе: за сутки у противника минус двое убитых и раненые
Согласно утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украине не пострадал ни один боец Вооруженных сил.
За минувшие сутки, 1 декабря, в зоне боевых действий на оккупированном Донбассе российско-оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Более того, противник трижды применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В частности, оккупанты били из минометов калибра 82 мм по оборонительным укреплениям Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.
Также боевики "ЛДНР" вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельськое, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское.
По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и один ранен.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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