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Штурм донбасских КПВВ: хроника пересечения линии разграничения за сутки
За минувшие сутки, 1 декабря, через донбасские контрольный пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств, сообщает avdeevka.city.
Статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
«Майорское» - 6127 человек и 820 транспортных средств;
«Марьинка» - 5935 человек и 1126 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 5325 человек и 1045 транспортных средств;
«Гнутово» - 2468 человек и 640 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 6765 человек.
Сегодня, 2 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 260 авто.
Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводиться с 08.00 до 17.00. Кроме того, в связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения, по решению командующего Объединенных сил в донбасских КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, не касающийся граждан Украины. В частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию нашей страны.
Пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.
Теги: Донбасс, очередь, штурм, КПВВ
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