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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»

02.12.2018 08:45
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Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»

Сегодня, 2 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 260 авто, сообщает Госпогранслужба Украины.
Утром у КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 50/50;
«Марьинка» - 0/30;
«Новотроицкое» - 30/30;
«Гнутово» - 30/40.



Теги: Донбасс, очередь, Майорск, КПВВ
 
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