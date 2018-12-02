Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»

02.12.2018 08:45

Сегодня, 2 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 260 авто, сообщает Госпогранслужба Украины.

Утром у КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 50/50;

«Марьинка» - 0/30;

«Новотроицкое» - 30/30;

«Гнутово» - 30/40.