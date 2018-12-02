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Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков
Новое творение пропагандистов РФ о войне на Донбассе вызвало ажиотаж в соцсетях. В сюжете оккупанты рассказывают о загадочных снарядах ВСУ.
Над новым фейком пропаганды РФ вовсю стебутся соцсети, передает "Диалог.UA".
В скандальном сюжете "ополченец" с заметным российским акцентом жалуется на то, то ВСУ в последнее время якобы обстреливают его позиции неизвестными снарядами, которых те ранее не видели. "Нестандартные, хвостовики необычные! Сами осколки легкие, алюминиевые… Воронки необычные, непривычные, но сами осколки найти очень тяжело", - выдал террорист, уточнив, что это примерно 62-й калибр. Он заверил, что обнаружил всего несколько осколков, однако показать их не смог.
Соцсети хохочут над "снарядами-невидимками" ВСУ. "Чего спьяну только не привидится оккупанту. А что осколков в доказательство не осталось, так то оно невидимое.
Экзамен, как выставить себя идиотами, пройден на отлично", - прокомментировал сюжет один из комментаторов. Другие выразили уверенность, что россияне наверняка не усомнятся в словах этого "героя Новороссии". "Это американские инопланетяне передали гуманитарку", - высказал пользователь Сети свою версию появления на позициях боевиков неизвестных снарядов.
Теги: Донбасс, НАТО, Новороссия, боевики, снаряды, ВСУ, обстрелы, соцсети, РФ
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- Крушение поезда с военной бронетехникой в России: на видео заметили важную деталь по войне на Донбассе. ВИДЕО13:49
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