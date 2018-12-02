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Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
02.12.2018 23:45
В воскресенье, 2 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 260 автомобилей.
Эту информацию сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 50/50; "Марьинка" – 0/30; "Новотроицкое" – 30/30; "Гнутове" – 30/40", - говорится в сообщении.
По словам пограничников, за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что с 1 декабря 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил перешли на зимний график работы.
Пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты осуществляется с 08.00 до 17.00. Таким образом время работы всех КПВВ становится меньше.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, авто, военное положение, паника, ДНР, ЛНР, КПВВ
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