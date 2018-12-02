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В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе
Полиция Грузии в рамках специальной операции задержала пятерых граждан Украины.
Об этом сообщает "Громадське", передает apostrophe.ua.
Операция правоохранителями проводилась в столице Грузии - Тбилиси. Отмечают, что 27 ноября мужчины приехали в отель "Альянс". Позже к ним присоединились еще два человека. Среди них также был бывший грузинский военный Лука Чхетия, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе.
"Персонал отеля сообщил, что правоохранители знали, в какой именно комнате были украинцы, ведь другие номера они не проверяли. Во время обысков полиция обнаружила 5 паспортов граждан Украины. Кого именно задержали - грузинские медиа не сообщили", - говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным, без официальных комментариев полиции, задержанный Лука Чхетия собирался принять участие в акции протеста оппозиции.
По данным ресурса "Грузия Online", позже в Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили задержание семерых украинских граждан в Тбилиси.
"Расследование по делу задержанных ведется по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, где говорится о противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц", - говорится в сообщении.
Как пишет информационное агентство "Интерфакс", трое из задержанных являются военнослужащими, которые воюют на Украине. Отмечают, что это Игорь Орленко, Юрий Коростелов и Роланд Мелия.
Теги: Донбасс, Грузия, война, Тбилиси, полиция, украинцы, МВД, задержание
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