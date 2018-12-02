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В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО

02.12.2018 20:18
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В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО

Подконтрольные членам НВФ СМИ опубликовали сюжет в которых рассказывают о загадочных снарядах ВСУ. Об этом сообщается в видеоролике, который появился в соцсети, пишет ДонПресс.
Так, один из членов НВФ в ролике жалуется на то, что бойцы ВСУ в последнее время якобы обстреливают позиции «ДНР» неизвестными снарядами, которых наемники раньше не видели. Так, он заявляет:
«Нестандартные, хвостовики необычные! Сами осколки легкие, алюминиевые… Воронки необычные, непривычные, но сами осколки найти очень тяжело».
Кроме того, член НВФ добавил, что обнаружил несколько осколков снарядов, в то же время, предъявить их в качестве доказательства их не смог.



Теги: Донбасс, НАТО, вооружение, снаряды, ОРДО
 
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