Последние новости раздела
- Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа22:07
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО20:46
- В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО20:18
- Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"19:18
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди18:50
- Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ18:19
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта17:48
- Налоговая скидка для переселенцев: кто и как может ее получить17:10
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- В Грузии задержали группу украинцев: среди них был участник войны на Донбассе15:50
В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО
02.12.2018 20:18
Подконтрольные членам НВФ СМИ опубликовали сюжет в которых рассказывают о загадочных снарядах ВСУ. Об этом сообщается в видеоролике, который появился в соцсети, пишет ДонПресс.
Так, один из членов НВФ в ролике жалуется на то, что бойцы ВСУ в последнее время якобы обстреливают позиции «ДНР» неизвестными снарядами, которых наемники раньше не видели. Так, он заявляет:
«Нестандартные, хвостовики необычные! Сами осколки легкие, алюминиевые… Воронки необычные, непривычные, но сами осколки найти очень тяжело».
Кроме того, член НВФ добавил, что обнаружил несколько осколков снарядов, в то же время, предъявить их в качестве доказательства их не смог.
Теги: Донбасс, НАТО, вооружение, снаряды, ОРДО
Читайте также:
- НАТО приготовилось к российскому вторжению (видео)
- Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-30 по боевой мощи
- СМИ сравнили армии НАТО и России
- Мнение: "Чтобы победить Россию Украина должна стать "военным тигром" как Израиль или Южная Корея"
- Соцсети хохочут: оккупантам привиделись на Донбассе неведомые снаряды НАТО, от которых нет осколков
- В районе Авдеевки ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов
- Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа22:07
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО20:46
- В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО20:18
- Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"19:18
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди18:50
- Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ18:19
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта17:48
- Налоговая скидка для переселенцев: кто и как может ее получить17:10
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков16:28
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа22:07
- В РФ назвали дату полномасштабного вторжения в Украину. ВИДЕО21:41
- Порошенко: Есть способ посадить Путина за стол переговоров21:13
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО20:46
- В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО20:18
- Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ19:53
- Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"19:18
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди18:50
- Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ18:19
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта