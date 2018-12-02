В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО

02.12.2018 20:18

Подконтрольные членам НВФ СМИ опубликовали сюжет в которых рассказывают о загадочных снарядах ВСУ. Об этом сообщается в видеоролике, который появился в соцсети, пишет ДонПресс.

Так, один из членов НВФ в ролике жалуется на то, что бойцы ВСУ в последнее время якобы обстреливают позиции «ДНР» неизвестными снарядами, которых наемники раньше не видели. Так, он заявляет:

«Нестандартные, хвостовики необычные! Сами осколки легкие, алюминиевые… Воронки необычные, непривычные, но сами осколки найти очень тяжело».

Кроме того, член НВФ добавил, что обнаружил несколько осколков снарядов, в то же время, предъявить их в качестве доказательства их не смог.