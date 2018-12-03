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Архив - Донецкая область

А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты

03.12.2018 14:00
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А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты

После фейковых «выборов» на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса значительно подорожали цены на продукты, и это при том, что главарь самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заверял, что «ничего подобного не будет», передает replyua.net.

Так, стоимость хлеба в ОРДО с недавних пор подорожала на 20%. К примеру, 400-граммовый батон, цена которого составляла 14 российских рублей, подорожал до 18−19 рублей. И при этом покупатели говорят, что качество никак не изменилось. Десяток яиц, стоивший 55 российских рублей, поднялся в цене до 61 рубля. Килограмм картофеля подорожал с 18 до 22 рублей.

По мнению жителей Донецка, «власти» готовят еще несколько этапов подорожания. При этом не исключается, что оно коснется и коммунальных услуг.

Ранее в городе Покровск Донецкой области заместителем городского головы чуть не стал соратниц оккупантов — так называемый «чиновник ДНР», о чем на своей странице Facebook сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин. 



Теги: Донбасс, подорожание, продукты, ДНР
 
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