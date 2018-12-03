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Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения
Украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС и заявляют, что боевики снизили количество обстрелов за минувшие сутки 2 декабря.
Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, все огневые провокации российских наемников на Донбассе вчера в основном были сосредоточены на донецком направлении, передает "Диалог.UA". Всего за минувшие сутки боевики "ДНР/ЛНР" 7 раз сорвали перемирие.
На луганском направлении оккупанты атаковали расположения сил ООС в районе Станицы Луганской. В тоже время на попаснянском, горловском и светлодарском направлениях террористы огонь не открывали. На донецком направлении террористы зверствовали вблизи Тарамчука и Славного.
Кроме этого, под огонь наемников России попали Красногоровка и Новомихайловка. Бойцы ВСУ отмечают, что в последние дни немного спало напряжение на Приазовье, здесь за 2 декабря фиксировались огневые провокации боевиков около Лебединского. За прошедшие сутки потерь в рядах ВСУ не допущено. Террористы снова пополнили бригаду "200-х".
Трое боевиков уничтожены, еще пятеро ранены. С начала текущих суток 3 декабря зафиксированы провокации в районе позиции ООС неподалеку от Водяного и Крымского, а также Троицкого. Потерь в рядах ООС также не зафиксировано. Напомним, наемники РФ на Донбассе в панике, они признались, что не смогут дать отпор ВСУ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
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