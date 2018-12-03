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Боевики на Донбассе применили минометы

03.12.2018 12:45
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Вчера, 2 декабря, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики снизили количество обстрелов до 7 раз, все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.

Об этом сообщает Штаб ООС.

"За прошедшие сутки НВФ обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил у населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось", - говорится в сообщении.

Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской вооруженные формирования применили крупнокалиберные пулеметы.

В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток боевики совершили обстрел  оборонительных укреплений ВСУ в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.

По данным разведки, 2 декабря три боевика  были уничтожены и еще пять - ранены.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, война, боевики, миномет, ООС
 
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