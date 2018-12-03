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Боевики на Донбассе применили минометы
Вчера, 2 декабря, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики снизили количество обстрелов до 7 раз, все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.
Об этом сообщает Штаб ООС.
"За прошедшие сутки НВФ обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил у населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось", - говорится в сообщении.
Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской вооруженные формирования применили крупнокалиберные пулеметы.
В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.
С начала текущих суток боевики совершили обстрел оборонительных укреплений ВСУ в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.
По данным разведки, 2 декабря три боевика были уничтожены и еще пять - ранены.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, миномет, ООС
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