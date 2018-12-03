Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети

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Звуки боев слышны и сейчас, дончане отмечают, что работает стрелковое оружие, слышны пулеметы, минометы.
Звуки боев раздались после обеда 3 декабря. В частности, в соцсетях пишут, что мощные разрывы слышны в районе Донецкого аэропорта, передает "Диалог.UA". Боевые действия по словам участников обсуждений идут и в стороне Октябрьского, сообщается и бое в районе Песок.
"Донецк 17.41 д ДК21 что-то сильно громыхнуло", "Мы слышали, мощно, страшно стало", "Донецк бабахнуло міцно тільки що", "Очередной бах был только что. Калиновка раза 3−4 слышу, такие звуки в 14/15 были", "Бахи севернее Донецка, иногда громко", - сообщают в соцсетях. "Сторона Песок страшненько бухкает", "На ШБ войнушка нехилая", "Потяжчало до 120мм", - пересказывают очевидцы.
Ранее стало известно, что наемники РФ из "ДНР" готовятся к атаке под Горловкой.
Добавим, появилось видео ракетного залпа по донецким террористам.
Источник: www.dialog.ua/war/
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, взрыв, ДНР
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