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Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей
В «ДНР» и «ЛНР» путем «патриотического воспитания» в специальных лагерях привлекают к войне детей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, на форуме «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
«Мы постоянно проводим мониторинг соблюдения прав человека на оккупированных территориях. И мы увидели недавно страшные вещи. Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военным конфликтам. Они развернули целые сети лагерей так называемого "патриотического воспитания". Знаете, что это за "воспитание"? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине», – сказал он.
«Начиная с 9 лет, детям вкладывают в руки автомат, учат их собирать и разбирать оружие, навязывают им вражду. Их учат, что Украина – это плохо, что Украина – это враг, тем самым они умножают на ноль права человека. Они ставят под угрозу восприятие этих детей обычной мирной жизни. Оккупант начал бороться не только за территорию, а за сердца и умы молодежи. И это очень страшные вещи. На сегодня через эти лагеря прошли обучение более 5 тыс. детей. Это дети разного возраста. Чтобы это остановить, международные организации должны объединиться и цивилизованным способом оказать сопротивление этим действиям, осудить на международном уровне действия оккупантов», – продолжил Лисянский.
По его словам, нарушения прав человека в «ДНР» и «ЛНР» имеют много общего с нарушением прав человека в аннексированном Крыму. «Очень много граждан Украины находятся в застенках тюрем на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, и в Крыму. Оккупационная власть не дает возможности международным организациям заходить с мониторинговыми визитами в эти места лишения свободы, не дают даже подтверждения, кто жив, и кто находится в этих местах лишения свободы. Это очень четко показывает, как оккупанты относятся к людям», – подчеркнул правозащитник.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, дети, ДНР, ЛНР
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