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Архив - Донецкая область

"Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же

03.12.2018 13:30
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"Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же

Также в Украине запланированы учения и учебные сборы с резервом первой очереди.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ответ на резкое увеличение российских войск вдоль украино-российской границы Украина также перебросит туда свои подразделения.

"Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму", – цитирует Порошенко Униан.

По его словам, в рамках военного положения "состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы".

Также запланированы учения, а в 10 приграничных областях, где объявлено военное положение, проведут учебные сборы с резервом первой очереди.

Напомним, ранее Порошенко назвал условие отмены военного положения и выдвинул к РФ три требования. По словам президента, предложение было с ним согласовано во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: https://glavred.info 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, конфликт, граница, военное положение, Порошенко
 
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