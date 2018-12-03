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У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте

03.12.2018 11:38
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У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте

Российско-оккупационные войска несут существенные санитарные и летальные потери на захваченном Донбассе благодаря мощным ответам ВСУ.

За прошедшие сутки, 2 декабря, боевики "Л/ДНР" семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Примечательно, что все нарушения режима тишины противник совершил после наступления темноты.  Штаб ООС зафиксировал, что противник обстреливал оборонительные укрепления ВСУ возле населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. 

Оккупанты РФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм. В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, трое участников российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пять ранены.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ВСУ
 
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