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«В стирке?». Жители ОРДО удивлены исчезновением «флагов ДНР»
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка и других населенных пунктов ОРДО заметили, что в последнее время с фасадов магазинов и учреждений исчезли «флаги ДНР». Об этом они сообщают в социальных сетях.
При этом один из местных предпринимателей отмечает, что согласно новым «требованиям», «флаги республики» теперь положено вывешивать только к «праздникам» или по «особому указанию» иначе можно попасть под штрафные санкции.
В своих комментариях люди пишут:
«На крупняке: промтоварах, аптеках, мясном, детские товары, куры, молочный и хлебный киоск исчезли ды… япки, цветы, пивной ларек, ломбард — висят. на бигбордах всю х… нскую рекламу перед приездом р. ов заменили на безликую рекламу министерств без выпячивания д… вской символики тряпки видите?»,
«На универсаме раньше точно были и напротив на институте экономики… куда подевались?»,
«В стирке»,
«Говорили, что их заставляют снимать в не праздничный период и даже штрафуют за не снятие»,
«Бред полный. Заставляют вешать на праздники. Но, некоторым все равно удается слинять от этого. Некоторые сами вешают аж по два».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, флаг, ДНР, ОРДО
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