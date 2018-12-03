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Архив - Донецкая область

«В стирке?». Жители ОРДО удивлены исчезновением «флагов ДНР»

03.12.2018 20:49
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«В стирке?». Жители ОРДО удивлены исчезновением «флагов ДНР»

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка и других населенных пунктов ОРДО заметили, что в последнее время с фасадов магазинов и учреждений исчезли «флаги ДНР». Об этом они сообщают в социальных сетях.

При этом один из местных предпринимателей отмечает, что согласно новым «требованиям», «флаги республики» теперь положено вывешивать только к «праздникам» или по «особому указанию» иначе можно попасть под штрафные санкции.

В своих комментариях люди пишут:

«На крупняке: промтоварах, аптеках, мясном, детские товары, куры, молочный и хлебный киоск исчезли ды… япки, цветы, пивной ларек, ломбард — висят. на бигбордах всю х… нскую рекламу перед приездом р. ов заменили на безликую рекламу министерств без выпячивания д… вской символики тряпки видите?»,

«На универсаме раньше точно были и напротив на институте экономики… куда подевались?»,

«В стирке»,

«Говорили, что их заставляют снимать в не праздничный период и даже штрафуют за не снятие»,

«Бред полный. Заставляют вешать на праздники. Но, некоторым все равно удается слинять от этого. Некоторые сами вешают аж по два».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, флаг, ДНР, ОРДО
 
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