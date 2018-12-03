”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України

03.12.2018 11:55

“Керівництво України — партія війни, і поки воно при владі, вона буде продовжуватися”, — заявив Путін за підсумками саміту “Великої двадцятки” в Аргентині, пише Новини Закарпаття.

“Всі забули про жертв пожежі в Будинку профспілок Одесі, кажуть, що розслідування йде, але підсумків немає, “і тиша”. Росії небайдуже, як буде розвиватися ситуація в Україні, це близька нам країна”, — стверджував глава РФ.

Також Путін вибухнув безглуздою заявою, що війна в Україні нібито вигідна її владі. “В Україні продовжується політика, спрямована на пограбування свого народу — кому війна, а кому мати рідна” — сказав він.

Варто нагадати, що 25 листопада Росія здійснила збройний напад на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці.

Росіяни взяли в полон 24 українців і в ході “суду” в окупованому Криму оголосили про їх арешт, звинувативши в “незаконному перетині кордону Російської Федерації”. При цьому насправді Росія захопила українських моряків у міжнародних водах Чорного моря, де вони користувалися повним імунітетом.

Агресія РФ привела до того, що в Україні було прийнято рішення ввести воєнний стан у ряді областей, яке вступило в силу в середу, 28 листопада.

Джерело: https://from-ua.com