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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе

04.12.2018 16:38
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Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса понесли потери в живой силе. Ликвидированы трое боевиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса понесли потери в живой силе.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, ликвидирован трое боевиков, ещё трое ранены.



Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, потери, ООС
 
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