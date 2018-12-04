Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе

04.12.2018 16:38

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса понесли потери в живой силе. Ликвидированы трое боевиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса понесли потери в живой силе.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, ликвидирован трое боевиков, ещё трое ранены.