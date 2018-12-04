- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО
Группа диверсантов "ДНР" в составе нескольких десятков боевиков пошла на штурм украинских позиций в районе Марьинки, однако была обнаружена и расстреляна с дистанции.
Об этом сообщили бойцы ВСУ на передовых позициях в районе освобожденной ранее Марьинки - сюжет журналистов телеканала ICTV был опубликован накануне, передает dialog.ua.
На видео бойцы сил ООС рассказали, что наемники "ДНР" в составе 20 диверсантов приблизились к украинским позициям, однако после завязавшегося боя с тяжелыми потерями были вынуждены отступить.
Марьинка находится всего в 30 километрах от оккупированного Донецка - населенный пункт является одним из опорных точек украинской армии, атаки на которую боевики предпринимают регулярно.
Видео с подробностями диверсионной атаки было опубликовано в Интернете:
Теги: Донбасс, Марьинка, расстрел, ДНР, боевики, потери, ВСУ, ДРГ, ООС
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери: в моргах Донецка и Горловки «пополнение»
- "У обдр****цев большие потери: несколько 200-х, более десяти 300-х", - Мысягин рассказал об уничтожении "Муравейника" "ДНР" на Светлодарской дуге
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети