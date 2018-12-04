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Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко

04.12.2018 15:22
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Идет слияние армии РФ с «армейскими корпусами» в «ДНР» и «ЛНР», – Муженко

В последнее время украинская разведка фиксирует активизацию мероприятий по боевой и оперативной подготовке в российских военных частях, расположенных вблизи границы с Украиной, особенно на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, комментируя необходимость введения военного положения.
«Это действительно масштабные мероприятия», – отметил он.
По его словам, Россия во время проведения учений «Восток-2018» перебросила с восточных регионов РФ на свою военную базу в Каменск-Шахтинск (Ростовская обл.), которая расположена в 18 км от украинской границы, около 300 танков Т-62.
Начальник Генерального штаба ВСУ также сообщил, что в России сформирована так называемая «дивизия прорыва», куда входят два танковых и два мотострелковых полка. Эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии РФ и дислоцируется также Ростовской области России, в Новочеркасске.
«Интересно то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии РФ. Мы видим системное формирование объединения, не только объединения, но и слияния. Речь идет о юго-западе РФ, там, где у нас идут боевые действия, речь идет о линии столкновения в Донецкой и Луганской областях», – сообщил Муженко.
«Характер дислокации показывает, что в самый кратчайший срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки, и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно потенциально опасное направление, которым является Донецкая и Луганская области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины», – заявил начальник Генштаба ВСУ

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, слияние, ДНР, ЛНР
 
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