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Под Горловкой у «ДНР» взорвался склад боеприпасов, много погибших
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил о двух критических инцидентах у террористов 3-ей бригады террористической ДНР (воюет под Горловкой) за время введения Украиной военного положения, передает real-vin.com.
В одном случае из-за пьяной стрельбы боевик подорвал боеприпасы, взрыв которых устроил «братскую могилу» и уничтожил позицию.
В другом командир взвода («ихтамнет») застрелил двух солдат, опять же, в пьяных разборках.
Сложно судить о достоверности обстоятельств, которые у Александра Грома имеют нарочито сексуальный характер (смотри скрин). Но «сухой остаток», скорее всего, достоверен.
Так, вчера Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что российский офицер убил двух подчиненных «ополченцев» – Александр Гром по факту лишь уточнил географическое место инцидента.
А касательно разрушения блиндажа и взрыва боекомплекта – обе стороны традиционно их списывают на нарушение противником правил безопасности, хотя понятно, что чаще всего они взрываются все-таки именно от боевых действий.
Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, боеприпасы, склад
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