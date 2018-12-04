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Прицельный огонь, минометы и снайпер: боевики продолжают нарушать "Минск"
С начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом четыре раза применяя вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, говорится в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино", – сообщают в ООС, передает segodnya.ua.
По данным военных, боевики вели прицельный огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия., а на одном из направлений была зафиксирована активность снайпера.
Кроме того, из минометов калибра 82 мм обстреливались опорные пункты ООС на подступах к Водяному, Широкиному и Луганскому. Вдобавок к этому вблизи последнего был совершен огневой налет из минометов калибра 120 мм.
За сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще два получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции военные считают контролируемой.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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