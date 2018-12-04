РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля

04.12.2018 16:01

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Российская Федерация наращивает военное присутствие возле границ Украины.

Военной техники РФ вдоль украинской границы в последнее время стало значительно больше, что говорит о возможном нападении и наступлении России, передает "Диалог.UA".

О предположительных направления удара заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. "Характер дислокации показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий – Украина", - рассказал Муженко, отметив как возможные опасные точки северо-восточные, восточные и южные границы Украины.

По его словам, подготовленные Россией дивизии "Прорыв", которые входят в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске, созданы только для наступательных действий. "И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - добавил Муженко.