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Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения не только заставляют людей стоять в многочасовых очередях, но и по непонятным причинам собирают ряд данных, не имеющих отношения к пересечению блокпостов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения собирают у людей, пересекающих блокпосты, сведения, не имеющие отношения у пересечению. Людей заставляют заполнять непонятные «формы» — указывать свои личные данные, телефон, имей. Затем у людей берут отпечатки пальцев и фотографируют в анфас и профиль. Боевики заявляют, что «создают базу», чтобы выяснить, чем «люди занимаются в Украине».
Вот как описывают происходящее в соцсетях:
«Сегодня на Еленовке данные машины в одну бумажку напиши, телефон, имей и количество людей напиши в другую бумажку. Отпечатки всех пальчиков, рук и ладоней дай. Фото анфас и профиль тоже. Короче атас сплошной. Всем хорошей и легкой дороги)»,
«Реально( и это дико напрягает. Отпечатки аргументируют тем, что собирают базу людей не пенсионного возраста. Типа мало ли чем вы там на Украине занимаетесь. Да. Это на ДНР было»,
«Вообще тупость, вчера всей машиной заполняли бумажки: одна с колвом пассажиров (ее на выезде с БП забирают с печатью после проверок), вторая — для таможни (там все по машине, вин номер и тп), третий КОМПЛЕКТ бумажек требуют номер телефона и имеи вложенный в каждый паспорт отдельно ))) вояки стучат по машине мол идите на проверку, а мы заполняем 10 минут сидим. Тупость вообще».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, фотография, отпечатки пальцев, блокпост, ДНР, боевики
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