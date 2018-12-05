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Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области устраивают на дорогах завалы из срубленных деревьев и минируют территории. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Наблюдатели видели 2 укрытых ветками ствола деревьев, лежавшие на расстоянии 4 м друг от друга на дороге местного значения в примерно 2,5 км к востоку от н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка). Каждый ствол занимал примерно 3 м ширины указанной дороги и препятствовал движению транспорта с противоположного направления. На одном из стволов наблюдатели видели рукописный знак с надписью «Стоп! Мины» на русском языке. На противоположной стороне дороги они видели рукописный знак на палке с надписью «нет проезда для автомобилей» на русском языке».
Теги: Донбасс, мина, ДНР, боевики
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