«Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»

05.12.2018 21:00

В ОРДО после «выборов» значительно ухудшилась экономическая ситуация, что привело к многочисленным жалобам членов НВФ на нового главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщает telegram-канал «Донецкий Абориген».

По словам участников НВФ, на данный момент стоимость большей части продуктов и товаров в «республике» выше на 20 — 30%, чем в Украине. «Донецкий Абориген» уточнил:

«Все это — не принятый в Москве хитрый план под названием „Дайте Денег“ или как его пушилинцы называли, „развития“… Не согласна Москва участвовать в таком распиле денег, еще и в пользу МММ. Целевые программы не приняты».

По информации ресурса, Кремль не доверяет своим ставленникам в «ЛДНР». Ресурс сообщает о 30% «откатов». При этом «Донецкий Абориген» прогнозирует крах ОРДО и отмечает:

«Закладывать в бюджетное финансирование откат 30% от общей суммы сама по себе неживая тенденция, смертельная для „государства“».

Источник: https://donpress.com