"ДНР" жестко подставила "оппоблоковца" Новинского: громкий скандал может закончиться плачевно

05.12.2018 10:45

"Оппоблоковец" нашел себе способ пиара в соцсети за счет сторонников фейковой "республики" на Донбассе.

Украинский журналист Денис Казанский рассказал, что экс-"регионал" Вадим Новинский раскручивает свои публикации в социальной сети в Facebook довольно интересным способом.

Так, находчивый "оппоблоковец" поднимает рейтинг своих постов за счет ботов, которых заказывает у сторонников террористической "ДНР", передает "Диалог.UA". Блогер отметил, что Новинский покупает "народную любовь" в виде лайков и репостов за 48 российских копеек.

Кроме того, рассказал о "подработке" от Новинского некий житель оккупированного Донецка Андрей Сафронов. Он рассказал, как его знакомому люди экс-"регионала" поручили накрутить лайки и репосты на ответ Порошенко от Новинского в соцсети. Сафронов не поленился представить доказательства в виде соответствующих скриншотов. Пользователе Сети отметили, что русские олигархи совсем обмельчали, раз платят такие мизерные гроши за пиар.

Некоторые комментаторы отметили, что Новинский таким образом финансирует терроризм, оплачивая услуги ботам псевдореспублики. Также можно сделать вывод, что вся "любовь" Новинского к религии и церкви на самом деле бутафорская, а рейтинги ему делаются за деньги. Ранее Казанский жестко ответил сепаратистам, которые видят оккупированный Донбасс в составе России.



Источник: www.dialog.ua